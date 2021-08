Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no município - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/08/2021 14:37

Búzios - O município de Armação dos Búzios, destino turístico preferido da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, emitiu uma nota esclarecendo, e atualizando a população e os visitantes, acerca de casos da variante Delta, da Covid-19 na cidade.

A prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretária Municipal de Saúde, informa e confirma que a variante delta (B.1.617.2-like) está circulando no município. Porém, os casos foram identificados através de sequenciamento genético de amostras virais positivas para Sars-Cov-2, enviadas para o Estado do Rio de janeiro, referentes ao mês de julho e agosto de 2021.



Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, esclarecemos que foram nove (9) casos confirmados, porém todos os casos identificados já foram curados e nenhum deles teve registro de internação no Hospital de Campanha do município.



Considerando o alto potencial de transmissão da variante indiana, a Vigilância Epidemiológica orienta que todos os cuidados de prevenção contra o Covid-19 sejam reforçados, como uso adequado de máscaras, distanciamento social, evitando aglomerações, álcool em gel e/ou álcool a 70% e lavagem constante das mãos. E a realização completa do esquema vacinal contra a Covid-19, vale ressaltar que as vacinas disponíveis também são eficazes contra essa variante.



Atualmente o Hospital de Campanha de Covid-19 que funciona ao lado do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, está com dois (2) leitos ocupados com pessoas internadas com Covid-19, segundo a Prefeitura de Búzios.

O Prefeito do balneário, Alexandre Martins, declarou em entrevista a Nossa Rádio 102,5 FM nesta segunda-feira (16) estar atento e atuando com todas as precauções e cuidados no enfrentamento a essa variante: 'Continuamos com o nosso Hospital de Campanha atuando, funcionando e todo o Governo monitorando os possíveis casos e infecções, bem como, tomando todas as providências de cuidado e proteção a população buziana e também de quem nos visita', afirmou.