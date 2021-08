Búzios

Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no município

O Prefeito do balneário, Alexandre Martins, declarou em entrevista a Nossa Rádio 102,5 FM nesta segunda-feira (16) estar atento e atuando com todas as precauções e cuidados no enfrentamento a essa variante

