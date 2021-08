Secretaria do Lazer e Esporte de Búzios faz interação entre os grupos da Escolinha de Futebol - Prefeitura de Búzios

Secretaria do Lazer e Esporte de Búzios faz interação entre os grupos da Escolinha de Futebol

Publicado 17/08/2021 13:48

Búzios - A Secretaria do Lazer e Esporte do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou nesta sexta-feira (13) o 1º jogo de futebol entre os núcleos da Escolinha de Futebol no Campo da Azul e Branco.

De acordo com o secretário da Pasta, Gugu Braga, este projeto tem como objetivo fazer a interação de todas as escolinhas de futebol que funcionam nos bairros. Funciona como um intercâmbio entre os grupos.

“Pelo menos uma vez no mês realizaremos essa interação. Também vamos promover jogos com outros municípios, nosso lema é Craque na Bola, Craque na Escola, pois todos os participantes da Escolinha de Futebol tem que estar matriculado na rede pública e privada do município”, afirmou Gugu.