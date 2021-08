Polêmico "Juiz do Lockdown" de Búzios tenta afastar o atual Prefeito do cargo, mas o Tribunal de Justiça derruba decisão - Divulgação

Polêmico "Juiz do Lockdown" de Búzios tenta afastar o atual Prefeito do cargo, mas o Tribunal de Justiça derruba decisãoDivulgação

Publicado 19/08/2021 13:25

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro sai na frente mais uma vez e anuncia o pagamento antecipado da metade do 13º salário nesta quinta-feira(19). O anúncio foi feito pelo Prefeito Alexandre Martins através de um vídeo na página da Prefeitura de Búzios nas redes sociais.

De acordo com o Prefeito Alexandre Martins, a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Finanças e Arrecadação efetua nesta quinta-feira (19) a antecipação do pagamento de 50% do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais.

Publicidade

Segundo o chefe do executivo buziano, a antecipação de 50% do décimo terceiro salário busca a valorização do funcionalismo municipal: 'Quero agradecer o empenho e dedicação dos nossos funcionários e colaboradores municipais. Estamos trabalhando; a ajuda de vocês é fundamental para o crescimento de nossa cidade. Deus abençoe e meu muito obrigado', afirmou Alexandre Martins.

A notícia além de pegar a todos de surpresa e alegria, movimenta a economia do balneário mais charmoso do Brasil, que está em plena retomada de obras, infraestrutura e eventos, movimentando o turismo e aquecendo a cidade.