Ação de controle e prevenção a Dengue, Zica e Chikungunya é realizada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Ação de controle e prevenção a Dengue, Zica e Chikungunya é realizada em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 19/08/2021 13:24

Búzios - Uma ação de controle e prevenção a Dengue, Zica e Chikungunya, além do controle de roedores está acontecendo no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, nesta semana no bairro Vila Caranga. A ação ocorre pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde .

De acordo com a Prefeitura, os agentes visitarão as residências e comércios, coletando larva de mosquito, colocando telas de caixa d’água, fazendo trabalho educativo aos moradores, orientando a não deixar exposto no quintal qualquer recipiente que possa acumular água, principalmente pneus, pratinho de planta, bromélias, caixas d’água e cisterna.

Publicidade

A Secretaria de Saúde de Búzios esclarece aos moradores que o trabalho de controle de arboviroses é feito em todo município, no entanto, os bairros que apresentaram um maior índice de infestação de Aedes Aegypti serão intensificados, para um melhor atendimento à população, diminuindo os casos suspeitos que são notificados.

Os agentes de controle de endemias ressaltam a importante da participação efetiva da população na luta contra a Dengue, pois cada morador é responsável pela limpeza de seu quintal, seguindo as orientações dadas pelos agentes de controle de endemias, evitando a proliferação do mosquito.