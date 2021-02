Centro de Controle de Zoonoses, na Zona Oeste Reprodução

Publicado 19/02/2021 16:53 | Atualizado 19/02/2021 18:16

Rio - Dois homens armados invadiram o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura, na madrugada de quinta-feira, e levaram dois dos onze cavalos. De acordo com o órgão, os criminosos arrombaram o cadeado do portão dos fundos do centro, que fica no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade. Segundo a direção do CCZ, os dois vigias noturnos do local, que não andam armados, se esconderam e não souberam dar detalhes da ação.

Horas depois, o diretor do centro, o médico veterinário Fernando Fernandes, determinou à equipe que fizesse buscas na região. Até o momento, nove animais foram encontrados.



"Eu imagino que a intenção dos invasores era levar dois cavalos. Como o portão ficou aberto, os outros fugiram e ficaram perambulando pelas imediações. Eles são chipados e foi fácil identificá-los", contou.

Os dois cavalos, que permanecem desaparecidos, tinham sido resgatados no ano passado na comunidade de Nova Sepetiba, em ação conjunta do CCZ com o presidente da comissão de defesa dos animais da câmara, vereador Luiz Ramos Filho (PMN).

"Vamos continuar as buscas até que estes animais sejam encontrados. As equipes vão voltar à Nova Sepetiba no fim de semana", disse Fernando.

O vereador Luiz Ramos Filho explicou que muitos cavalos vem sendo resgatados principalmente nos bairros da Zona Oeste, após denúncias de maus-tratos feitas à comissão de defesa dos animais da câmara.

"Infelizmente os cavalos são explorados por carroceiros, na tração animal, atividade que é proibida na nossa cidade. Essa prática cruel ainda é uma realidade que precisa ser severamente combatida. Os animais carregam peso até perder as forças. É provável que esses bandidos que entraram no CCZ estivessem atrás de cavalos para explorar nas suas atividades ilícitas. Os carroceiros botam os bichos para carregar entulho e material de construção. É revoltante. Além de denunciar, a população não deveria contratar os serviços dos carroceiros. Quem contrata o serviço de tração animal é conivente com maus-tratos", disse Ramos Filho.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). "É muita ousadia invadir um equipamento público e roubar animais abrigados. A polícia precisa investigar e punir os responsáveis. Vamos cobrar rigor na investigação. Chega de exploração e maus-tratos aos animais", finalizou Ramos Filho.