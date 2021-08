Búzios sediará Torneio Internacional de Futebol com média de 50 a 100 delegações que movimentarão a economia da cidade em 2022 - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/08/2021 13:24

Búzios - Os secretários de Turismo, Dom de Búzios, e do Lazer e Esportes, Gugu Braga, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, estiveram reunidos nesta terça-feira (17), na sede da Secretaria de Turismo no balneário com os organizadores e proprietários da empresa Babel Viajes para fechar parceria na realização do Torneio Internacional de Futebol, conhecido como “Copa Paixão de Multidões”, em 2022.

A “Copa Paixão de Multidões” tem a possibilidade de receber 35 países, em média 50 a 100 delegações, o que significa, aproximadamente 25 mil turistas em uma semana, gerando receita, movimentando a economia da cidade e repercutindo internacionalmente na divulgação de Búzios.

Segundo o secretário de Turismo, Dom de Búzios, a reunião foi muito produtiva, a empresa Babel Viajes já é parceira, ela traz turistas há mais de 15 anos para Búzios.

“Entendemos que nos últimos anos há um número cada vez maior de evidências consideráveis do papel do esporte em fornecer uma ampla variedade de benefícios para comunidades e indivíduos, especialmente o crescimento econômico e o bem-estar social e uma grande oportunidade turista para nossa Cidade, disse Dom.

De acordo com o secretário do Lazer e do Esportes, Gugu Braga, é um torneio internacional que vai reunir aqui em Búzios de 15 a 25 mil turistas durante uma semana.

“A data que firmamos será do dia 1º a 8 de agosto de 2022, será um torneio de futebol com idade entre 05 até 15 anos. Com isso podemos fomentar o esporte e a economia da cidade”, esclareceu Gugu.