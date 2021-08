Recapeamento da Avenida José Ribeiro Dantas é realizado em Búzios - Secretaria de Obras de Búzios

Publicado 19/08/2021 13:24

Búzios - A retomada das obras e infraestrutura ocorre a todo vapor no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Obras está realizando nesta quarta e quinta-feira (18 e 19) o recapeamento da Avenida Jose Ribeiro Dantas, entre os trechos do Pórtico ao Shopping 5000, nos dois sentidos.

Segundo a Secretaria de Obras de Búzios, nesta quarta-feira (18) foi realizado os tapa buracos, ocorrendo o fechamento de meia pista. Já na quinta-feira (19), será realizado o recapeamento, com fechamento total das pistas. O trânsito será realizado pela Subestação.