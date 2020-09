Solidariedade: 'vakinha' é criada para ajudar cooperativa Reciclar VR

Volta Redonda - Um dos galpões da cooperativa Reciclar VR e também grande parte do material que já havia passado pela triagem realizada pelos cooperados foram atingidos por um incêndio que se alastrou pela área da Cicuta, em Volta Redonda. O material já estava pronto para ser revertido em renda para as famílias. O fogo atingiu o local no final de semana passado, nos dias 12 e 13.

Os gases tóxicos produzidos pela queima do material exigem que a limpeza do local seja feita com equipamentos adequados e impossibilitam, até mesmo, a entrada dos cooperados no local para continuidade do trabalho nas áreas não atingidas pelo fogo.

A situação é muito crítica e, neste momento, com a cooperativa parada, 17 famílias estão sem sustento. Em um ato de solidariedade, uma ‘vakinha’ foi criada com o objetivo de arrecadar recursos para propiciar a limpeza urgente e adequada do local, bem como auxiliar na reconstrução do galpão destruído.