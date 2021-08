Asfalto novo na Avenida José Bento Ribeiro Dantas em Búzios segue em ritmo acelerado - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/08/2021 14:03

Búzios - Depois de alguns anos de espera, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro segue a todo vapor com o recapeamento de uma das Avenidas principais do balneário. Essa obra faz parte do projeto do Governo Alexandre Martins de retomada econômica do balneário mais charmoso do Brasil, que além de retomar obras paralisadas pelo governo anterior, iniciou outras que foram promessas de campanha.

A prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem está realizando o recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas do trecho entre o Pórtico e o shopping 5000. Segundo o Prefeito Alexandre Martins o ritmo da obra está em ritmo acelerado.

“Começamos hoje aqui no Pórtico e vamos levar até o Posto do Ceceu. Peço desculpas pelo transtorno causado no trânsito nesses dias, porém é necessário para terminar o serviço, explicou Alexandre.

De acordo com o secretário de Obras, Saneamento e Drenagem e vice-prefeito, Miguel Pereira, esta obra era esperada por toda a população, pois ninguém aguantava mais esses buracos. O Trânsito deve permanecer fechado durante o dia e liberado final da tarde.