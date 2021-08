Búzios faz ação de limpeza na Lagoa da Ferradura - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/08/2021 14:25

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo realizou nesta sexta-feira (20) uma ação de limpeza de remoção de resíduos sólidos da Lagoa da Ferradura.

Segundo a Prefeitura, a operação teve como objetivo conscientizar a população através dessas ações, da importância de manter o local limpo para manter as espécies de fauna e flora, considerando que a lagoa está perto de várias unidades de conservação do município.

De acordo com o engenheiro civil da Pasta, Bernardo Corty, a função de educação ambiental é bastante ampla e relevante para mobilizar essa cultura ecológica no município. A ideia é realizar essas ações com mais frequências.

Na ação foram retirados mais de 25 sacos de 150 litros de lixos, além de pedaços de madeiras azulejos, TV, entre outros.

Na próxima sexta-feira (27) será realizado está ação de limpeza no Poço do Jorge, no centro.

Participaram desta ação os setores de Parque e Jardins, Guarda Marítima Ambiental e Urbanismo.