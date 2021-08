Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será comemorada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/08/2021 14:24

Búzios - A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla não passará em branco no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla realizará nesta terça-feira (24), uma Roda de Conversa no Cras da Rasa às 9h e no Cras de Cem Braças às 14h.

De acordo com a Prefeitura, os encontros tem o objetivo de informar às pessoas com deficiência os seus direitos e garantias e a importância das secretarias estaduais/municipais voltadas para as pessoas com deficiência.