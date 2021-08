Búzios se prepara para o maior Réveillon da história e Prefeitura promete queima de fogos histórica - Imagem de internet

Publicado 23/08/2021 14:29

Búzios - O balneário mais charmoso do Brasil, o município de Búzios, destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro está se preparando, neste tempo de retomada financeira e econômica, para um dos melhores, senão o mellhor, Réveillon da história da cidade.

Segundo informações exclusivas obtidas pelo O Dia, além das tradicionais festas privadas, regadas a muito show musical com artistas famosos e consagrados do Brasil, gente bonita e muito luxo, a Prefeitura de Búzios realizará a maior queima de fogos de todos os tempos recebendo 2022 com muita alegria, gratidão e esperança.

Ainda de acordo com algumas informações, vários shows das bandas, cantores, cantoras e mcs mais famosos do Brasil acontecerão no balneário e o maior resort da península, o 'Búzios Beach by Wam Hoteis e Resorts' está organizando a maior festa da virada de sua história, para fechar o ano de 2021 e começar o ano novo com chave de ouro.

O município que já vacinou cerca de 75% da população contra a Covid-19 e é referência no combate a pandemia na Região dos Lagos tendo a menor taxa de letalidade do coronavírus na Região e ainda um Hospital de Campanha amplamente equipado e funcionando, além das frequentes ações de fiscalização, promete continuar fiscalizando e ressalta que todos deverão cumprir os protocolos de segurança e medidas sanitárias.