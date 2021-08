"Mutirão de Ordem" para acabar com poluição visual das fiações é realizado em Búzios - Prefeitura de Búzios

"Mutirão de Ordem" para acabar com poluição visual das fiações é realizado em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 24/08/2021 13:38

Búzios - Na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, em conjunto com as operadoras de internet, realizou o primeiro Mutirão de Ordem, onde cada operadora está arrumando as suas respectivas fiações nos postes. Esta primeira ação aconteceu na Rua das Pedras e se expandirá para os bairros da cidade.

O Secretário de Governo de Búzios, Leandro Pereira, ressaltou a importância de dar fim ao excesso de fios nos postes:

“Não aguentamos mais ver os nossos bairros descaracterizados desse jeito. Os postes da cidade estão emaranhados de fiação. Essa poluição atrapalha a distribuição de energia e o próprio tráfego de pedestres e veículos. Juntamente com o nosso Prefeito Alexandre Martins, iremos continuar batendo na mesma tecla e trabalhando para que esse problema seja resolvido”, afirmou o Secretário Leandro.

Publicidade

Vale ressaltar que o Prefeito Alexandre Martins é o autor da Lei nº 1.646, de 13 de julho de 2021, que versa sobre regulamentar a utilização de postes para fiação em geral no município.

“Hoje damos o pontapé inicial no Centro da cidade; vamos colocar ordem nos postes de iluminação pública. Quero agradecer o empenho das empresas envolvidas para solucionar o problema, estamos dando todo apoio e trabalhando em parceria com elas”, enfatizou Alexandre.

Também estiveram presentes para acompanhar a operação o Secretário de Turismo, Dom de Búzios, e o Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios – ACEB, Jacky Sitbom.