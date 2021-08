Búzios recebe o primeiro campeonato de 'Wing Foil' - Imagem de internet

Búzios recebe o primeiro campeonato de 'Wing Foil'

Publicado 25/08/2021 14:14

Búzios - O município de Búzios, destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio, receberá o 'Wing Foil', esporte que tem a modalidade de prancha suspensa por uma pipa, sendo ainda muito novo no Brasil, porém já virou febre nacional e fora do país já era muito praticado, com o primeiro campeonato brasileiro a ser realizado em Búzios, o balneário mais charmoso do país.

Segundo a Prefeitura, a escolha do campeonato veio através do Clube de Velas e o evento acontecerá de 28 a 31 de agosto de 2021 com as seguintes modalidades: Race, slalom, barla solta e long distance ( Wave e Freestyle ).

'É um marco para Búzios que recebe o primeiro campeonato de Wing Foil, o primeiro de uma modalidade que daqui a pouco vira febre nacional. Estamos empenhados e muito felizes em receber esse evento e sair na frente mais uma vez neste momento de retomada com eventos esportivos de qualidade, informam.