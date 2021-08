Búzios se torna a primeira cidade do Brasil a liberar a cannabis para uso medicinal - Imagem de internet

Búzios se torna a primeira cidade do Brasil a liberar a cannabis para uso medicinalImagem de internet

Publicado 25/08/2021 14:13 | Atualizado 25/08/2021 14:16

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro é pioneiro e avança no tratamento das crianças autistas e aquelas que apresentam crises convulsivas recorrentes e aprovou a prescrição do canabidiol.

Segundo informações, a proposta de liberação do receituário para aquisição do medicamento foi aprovada na sexta-feira (20), durante a 'VIII Conferência Municipal de Saúde', realizada pelo município de Búzios no Espaço Cultural Zanine. O assunto foi pauta da conferência de 2019 e nesta edição foi aprovado por unanimidade.

Búzios saiu na frente e é a primeira cidade do Brasil a dar esse passo e ainda pretende incluir a cannabis medicinal na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), segundo fontes.



Procurada, a Secretária de Saúde confirma o atendimento e informa que uma das propostas aprovadas foi a inclusão do medicamento a base da CANABIS medicinal na REMUME do município, como não consta ainda na RENAME, a área técnica da SMS está preparando uma nota técnica referente aos benefícios do medicamento nas múltiplas clínicas, informa a Secretaria de Saúde do balneário.

Hoje temos no município de Armação dos Búzios cerca de 300 crianças autistas e não temos, ainda, o número total de crianças portadoras de transtorno mental, afirmam.

'Não só as crianças autistas serão beneficiadas, mas também aquelas que apresentam crises convulsivas recorrentes', reforçam a Secretaria de Saúde de Búzios.