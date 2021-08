Bóris Casoy - Reprodução da Internet

Publicado 18/08/2021 20:13 | Atualizado 18/08/2021 20:14

Boris Casoy, de 80 anos, começou a cursar uma faculdade de Medicina Veterinária. O jornalista, que tem 65 de profissão, está matriculado na Universidade Cruzeiro do Sul.

Segundo a assessoria do jornalista, Casoy já começou as aulas, por meio do EAD (ensino à distância), devido à pandemia do coronavírus. Mas, mesmo quando as turmas voltarem a ser presenciais, ele pretende continuar conciliando os compromissos profissionais com a vida acadêmica.

"Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos, inclusive o 'Jornal do Boris'", informou.