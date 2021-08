Tierry - Divulgação

Consagrado pela crítica e pelo público e conhecido por ser uma verdadeira fábrica de hits, Tierry lança na próxima sexta-feira, mais oito faixas do seu DVD “O pai das crianças“. O título do álbum em questão é uma referência aos sofredores de plantão, que associam nas composições do artista uma forma de curar a sua melancolia ou de afagar as mágoas ouvindo, no último volume, todas as canções do astro baiano.

O produto marca a estreia do cantor e compositor na distribuidora Virgin, marcando uma nova etapa da carreira do artista, que soma seis álbuns, dois bilhões de visualizações no Youtube mais de 500 canções de sucesso nas vozes de grandes nomes da música brasileira.

”O Pai das Crianças” é essencialmente autoral e reúne o popular romântico, com pegada arrocha que consagrou Tierry, com a levada sertaneja, a qual ele se encantou e mergulhou no universo. Para dividir cena deste momento especial: Maiara e Maraisa, Zé Vaqueiro, Gabi Martins e Jorge deram o tom ao projeto que promete abalar os corações dos apaixonados e, até quem não está amando, vai ser tocado na sofrência.

Com 16 faixas inéditas, o DVD contou com gravação sem plateia em um galpão em Goiás, que foi transformado em bar e era tão real que deu a sensação de estar em algum boteco deste Brasil, como revela o anfitrião: “Eu queria muito trazer o universo do bar para o meu DVD, que é sempre um lugar para sofrer, beber e chorar. Idealizamos todo o conceito e, assim, saiu o registro”.

As músicas apresentadas na segunda parte do disco, em sua maioria de composição de Tierry, revelam as desilusões amorosas de uma forma divertida e audaciosa de quem bem sabe falar dos temas como traição e abandono. "O público tem se identificado com o meu trabalho, minhas músicas, minha essência. É o meu jeito simples e divertido de falar de chifres, de encontros e desencontros, de rimas, de sinas, de sons, que o Brasil abraçou”, finaliza Tierry.