Publicado 18/08/2021 18:26 | Atualizado 18/08/2021 18:28

Rio - Fãs de MC Mari poderão se divertir com o show da artista, nesta quinta-feira (19), na 5ª edição do festival internacional 'Favela Sounds'. Sob o tema "É a vez do amor”, o evento online reúne diversas atrações enquanto divulga a cultura das periferias brasileiras.

“Pra mim foi incrível estar pela primeira vez no palco, após toda essa pandemia. É uma sensação inenarrável, afinal de contas o Favela Sounds é um festival com um propósito a se passar muito nobre, além de ser extremamente necessário pois exalta os cantores vindo das favelas", afirmou MC Mari, que, sendo nordestina, é engajada no combate ao preconceito cultural enfrentado por artistas da periferia.

"Posso adiantar que foi um show incrível e espero que em breve eu possa também estar pessoalmente também numa próxima edição quando tudo se normalizar”, completa a cantora, que é conhecida como a rainha do brega funk. Este ano, além de MC Mari, o festival reúne nomes como Tuyo Ellen Oléria, Tássia Reis, entre outros.

Além de oferecer mais de 40 apresentações musicais de forma gratuita até domingo, o evento também lançará a iniciativa "Corrente do Bem", com o objetivo de arrecadar recursos para organizações de favelas brasileiras. Todas as contribuições serão destinadas ao combate à fome, além de auxiliar nas medidas de prevenção contra a covid-19.