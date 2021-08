Ainda há dúvidas sobre a realização de eventos como Rock in Rio, apesar das divulgações - Agencia O Dia

Publicado 16/08/2021 15:57

Rio - Em celebração aos 10 anos desde o primeiro lançamento do seu clube de benefícios, o Rock in Rio lança uma série comemorativa com edição limitada e benefícios especiais, chamado Rock in Rio Club 10 anos.

A partir de hoje, 16 de agosto, o público poderá adquirir o produto pelo valor de R649, que contará com uma novidade entre o hall de benefícios e experiências exclusivas: o titular do Club 10 anos, terá acesso a um lounge exclusivo que será montado, pela primeira vez, em frente ao New Dance Order - o novo palco de música eletrônica que foi um dos maiores sucessos da edição de 2019 - com um rooftop que terá uma vista privilegiada do palco, ar-condicionado, área de descanso, banheiros e bares exclusivos, TV´s com transmissão do festival e DJs de todos os ritmos ditando o tom da festa para todos os presentes no lounge, enquanto se divertem ou recarregam suas baterias.

Além disso, também incluirá todas as vantagens do já esgotado Rock in Rio Club Fã, como fila especial na entrada do evento, acesso a Cidade do Rock trinta minutos antes do público em geral, ingresso para o Preview do festival com um acompanhante, diversas experiências exclusivas durante o festival, além da já conhecida e tão comemorada pré-venda exclusiva para a próxima edição do evento, na qual o membro do Rock in Rio Club tem a garantia de disponibilidade de ingressos antecipados para compra de ingressos para todas as noites do festival durante este período. Aqueles que adquiriram anteriormente o pacote Rock in Rio Club Rock Star também podem comemorar, pois terão o seu acesso ao lounge garantido.



"Não poderíamos deixar de celebrar os 10 anos do Rock in Rio Club - nossa comunidade dos maiores fãs do Rock in Rio. Nessa série limitada, o membro do Rock in Rio Club - 10 anos, vai poder falar que tem um lugar só para ele dentro da Cidade do Rock. Esses novos membros irão se juntar a nossa comunidade de fãs que já esgotou as duas categorias existentes do Club, Fã e Rock Star, antes mesmo do início do festival, e que agora terão a última oportunidade de fazer parte deste seleto grupo da edição de 2022. Além de todos os benefícios e experiências, este lounge exclusivo em frente ao New Dance Order - um dos palcos destaques da nossa última edição - vai tornar a experiência na Cidade do Rock ainda mais inesquecível" conta o Luis Justo, CEO do Rock in Rio.



Rock in Rio Club 10 anos - R649,00



- Acesso somente do titular do Club a um lounge exclusivo montado em frente ao New Dance Order com rooftop com vista privilegiada do palco, ar-condicionado, área de descanso, banheiros, bares, TV´s e DJs.



- Filas exclusivas na entrada do evento;



- Acesso a Cidade do Rock 30 minutos antes da abertura oficial dos portões;



- Prêmios exclusivos durante o evento;



- Ingresso com acompanhante para o Preview do Rock in Rio 2022, noite apenas para convidados, parceiros e imprensa;



- Possiblidade de participar de experiências exclusivas como visitas aos camarins e backstage e meet&greet com artistas;



- Pré-venda exclusiva para os ingressos do Rock in Rio 2022.





Rock in Rio Club Fã - R119,00 (ESGOTADO)



- Filas exclusivas na entrada do evento;



- Acesso a Cidade do Rock 30 minutos antes da abertura oficial dos portões;



- Prêmios exclusivos durante o evento;



- Ingresso com acompanhante para o Preview do Rock in Rio 2022, noite apenas para convidados, parceiros e imprensa;



- Possiblidade de participar de experiências exclusivas como visitas aos camarins e backstage e meet&greet com artistas;



- Pré-venda exclusiva para os ingressos do Rock in Rio 2022.





Rock in Rio Club Rock Star - R599,00 (ESGOTADO)



- Acesso somente do titular do Club a um lounge exclusivo montado em frente ao New Dance Order com rooftop com vista privilegiada do palco, ar-condicionado, área de descanso, banheiros, bares, TV´s e DJs.



- Todos os benefícios do Rock in Rio Club Fã;



- Participação no um sorteio de 10 pares de ingressos vitalícios para o festival; (já sorteado)



- Direito a compra de um par de ingresso para a Área Vip do Rock in Rio 2022;



- Par de ingressos do Primeira Classe para 2022;



- Adesão gratuita ao Rock in Rio Club 2024



- Acesso ao Lounge exclusivo do Club