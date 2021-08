Prefeito de Búzios se reúne com pastores para criação de um coral de Natal - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios se reúne com pastores para criação de um coral de NatalPrefeitura de Búzios

Publicado 27/08/2021 13:45

Búzios - O Prefeito do município de Búzios, Alexandre Martins, esteve nesta quarta-feira (25), reunido com pastores de várias denominações para criação de um Coral Municipal para a Cantata de Natal, que será nos dias 10, 11 e 12 de dezembro.

Segundo a Prefeitura, a ideia é um musical capaz de representar toda a essência da música instrumental e vocal através das melodias temáticas (natalinas) que levam à reflexão e ao encantamento dos expectadores e das curtas cenas que tradicionalmente estão na memória das pessoas através das várias gerações.

De acordo com o Chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, o “Coral Municipal Buziano” terá a regência e direção do Maestro Alberto Midon e da Professora e preparadora Vocal Gleris Domingues. O mesmo terá mais de 150 vozes e poderá se apresentar, além de Búzios, em outras cidades também.

Segundo o Prefeito Alexandre Martins, que está ansioso para ver os primeiros passos do “Coral Municipal Buziano” sair do papel, e enfatiza que as pessoas não precisam ser evangélicas para participar.

“A música é uma das diferentes formas de expressão cultural e exerce importante função na construção de identidades sociais. É capaz de quebrar barreiras culturais, estando presente em diferentes momentos na vida do ser humano. Por isso, qualquer pessoa que tenha o dom para cantar num coral será bem-vinda”, afirmou Alexandre.

De acordo com a Prefeitura, as inscrições serão feitas de modo online, e foram abertas no fim da tarde desta quinta-feira (26): 'Fiquem atentos nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Búzios e participe', afirmam com expectativa.