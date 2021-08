Secretaria da Mulher de Búzios realiza exposição em prol da diversidade e fim da violência - Prefeitura de Búzios

27/08/2021

Búzios - A secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou nesta quarta-feira (25) a exposição “Padrões não definem a minha beleza”, no Espaço Cultural Zanine, às 16h.

De acordo com informações, o evento foi mais uma ação da campanha ‘Agosto Lilás’ e teve como objetivo retratar a diversidade feminina e as histórias de mulheres do município que superaram a violência, atendidas previamente pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).



Segundo a Secretaria da Mulher e do Idoso, dentre as atividades, foi realizado um desfile com mulheres reais e que vão de contraponto aos padrões impostos pela mídia e sociedade em geral dominou o local, além de fotografias expostas que chamaram bastante atenção dos participantes.

“O evento foi lindo. Ficamos muito felizes com a participação ativa da população. Queremos que todas as mulheres acreditem que se empoderar e ter a coragem de dar um passo à frente é o caminho para recriar uma nova história. A secretaria está de portas abertas para ajudar, sempre que for necessário”, ressaltou a secretária da pasta Daniele Guimarães.