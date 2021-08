"Oficina de Dança" é inaugurada no CRAS da Rasa em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/08/2021 13:45

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro inaugurou na última semana sua 'Oficina de Dança' no bairro da Rasa.

Segundo informações, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realizou na terça-feira passada (17), a primeira "Oficina de Dança" do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no CRAS da Rasa, com o professor Ribamar.

Ainda segundo a Prefeitura, as aulas serão ministradas todas às terças-feiras nos seguintes horários:

– 9:00h às 9:50h

– 10:00h às 10:50h

– 14:00h às 14:50h

– 15:00h às 15:50h

Para maiores informações ligue no número: (22) 2629-8858