Defesa Civil de Búzios interdita duas lojas em João Fernandes por risco eminente de árvore cair - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/08/2021 13:45

Búzios - A Defesa Civil de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, interditou nesta quinta-feira (25), duas lojas no bairro de João Fernandes, próximo à Ilha Branca por risco eminente de árvore cair.

Segundo informações, a denúncia foi recebida pela Defesa Civil através do 199, no qual prontamente o coordenador da Pasta, Daniel Rezende, fez uma diligência com sua equipe e constatou que a árvore oferecia risco e perigo ao local: ' A área foi toda isolada, o Corpo de Bombeiro de Búzios e de Cabo Frio foram acionados, além das secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Serviço Público de Búzios. As equipes ainda estão no local cortando a árvore', informa a Defesa Civil.

A Defesa Civil de Búzios também emitiu um alerta a população Buziana, com previsão de ocorrências de ventos e rajadas de intensidade forte, no período da tarde de hoje (25), até à noite de quinta-feira (26): 'Podem ocorrer queda de árvores, destelhamento, dificuldade de andar contra o vento e danos em pequenas construções, devido a intensidade do vento esperado. Emergência Defesa Civil 199', afirmam.