Ciranda do Quilombo da Baia Formosa em Búzios faz apresentação em evento na ALERJ

Publicado 30/08/2021 13:37

Búzios - O Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, juntamente com o grupo de Ciranda do Quilombo da Baia Formosa, participaram nesta quinta-feira (26) do evento “Celebrando o Marco Histórico na Política de Proteção aos Defensores dos Direitos” no estado do Rio de Janeiro, realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ).

De acordo com o Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, o evento contou com três mesas de debates sobre a defesa dos defensores dos direitos humanos, daqueles que defendem o grupo das minorias, um marco na história do estado do Rio de Janeiro.

“Foi algo importantíssimo, Búzios estar presente neste evento. Poder participar, ter voz, ver a Ciranda da Baia Formosa cantando e dançando na ALERJ é algo que, como secretário, me enche de orgulho. Essa garra, essa luta, aumenta muito minha responsabilidade de defende-los. Tenho a responsabilidade de defender a minoria e apresentar para a cidade de Búzios, cultura como um grande instrumento de transformação da sociedade, disse Romano.

Na ocasião A Ciranda do Quilombo da Baia Formosa abrilhantou o evento com uma belíssima apresentação.