Recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas em Búzios é concluído - Prefeitura de Búzios

Recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas em Búzios é concluídoPrefeitura de Búzios

Publicado 30/08/2021 13:36

Búzios - As obras de recapeamento de uma das principais avenidas do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, a Avenida José Ribeiro Dantas, do Pórtico ao Shopping 5000, em Manguinhos, realizado pela Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, terminaram nesta sexta-feira (27).

Segundo informações da Secretaria de Obras do balneário, o recapeamento foi realizado nas duas pistas da avenida. As obras de recapeamento asfáltico apresentam resultados efetivos para acabar com os buracos, desnivelamento e demais imperfeições causadas pelo tráfego. Além do recapeamento, também foi realizado o nivelamento das lombadas.

O Prefeito Alexandre Martins destacou a importância da conclusão deste trecho na avenida José Ribeiro Dantas.

“Era reinvindicação antiga dos moradores, Graças a Deus conseguimos realiza-la. Peço desculpas a população pelo transtorno causado no trânsito para poder concluir o recapeamento, durante esses oito dias de obras. Mas valeu a pena, ficou muito bom, disse Alexandre.