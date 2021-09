Fórum debate rede de apoio e os impactos da violência doméstica em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2021 14:54

Búzios - Aconteceu nesta terça-feira (31), o 1° Fórum de Debate promovido pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Patrulha Maria da Penha no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio. O encontro discutiu a importância da rede de apoio às mulheres e as formas de combater a violência de gênero.

Segundo informações, o evento ocorreu das 9h às 12h, no Geribá Tennis Park, em parceria com a Secretaria da Mulher e do Idoso de Armação dos Búzios, e integrou a última atividade da campanha ‘Agosto Lilás’ no município.

Conforme os dados da Patrulha Maria da Penha de Búzios, em 6 meses de atuação o órgão apresentou números significativos que reforçam a importância dessa ferramenta pública para a sociedade, sendo eles: 79 registros de ocorrências diárias das equipes de plantão; 02 (duas) prisões em flagrante; 34 (trinta e quatro) mulheres cadastradas com acompanhamento e monitoramento das medidas protetivas; 03 (três) prisões por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Segundo a convidada Valeska Garcez, delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, a Patrulha de Búzios é especial e vem desempenhando um papel importante no enfrentamento à violência.

“É preciso que as pessoas se apoderem das informações para evitar mortes e romper com o ciclo de violência. A Patrulha Maria da Penha de Búzios é especial porque ela presta atendimento 24h e está à disposição das mulheres a qualquer momento. A violência não tem hora marcada para acontecer. Ela não escolhe raça, etnia ou orientação sexual. Foram muitas lutas para que a Lei Maria da Penha fosse implementada no Brasil. Essa rede de apoio às mulheres deve ser fortalecida por meio de políticas públicas eficientes”, ressaltou.

O Fórum contou com a presença de algumas autoridades locais, incluindo o prefeito da cidade, Alexandre Martins, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Aguiar, a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, o chefe de Gabinete, Marcelo Rocha, e o subsecretário de Comunicação, Douglas Sant’anna.