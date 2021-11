Escola Professor Manoel Juvenal nos ajustes finais para a inauguração no bairro São José em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/11/2021 13:24

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio vai receber nas próximas semanas uma nova Escola que se chamará 'Professor Manoel Juvenal', no bairro de São José.

Segundo informações, a escola tem capacidade para atender 840 crianças do Ensino Infantil e Fundamental está nos ajustes finais para inauguração.

De acordo com o Prefeito Alexandre Martins a escola vai atender crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses da Pré-escola, além dos alunos do Ensino Fundamental, que correspondem a faixa etária de 6 a 14 anos.

“Estamos terminando uma obra de extrema importância para a comunidade e adjacências. Essa escola beneficiará centenas de pais e mães que necessitam deixar seus filhos em locais seguros para trabalharem. Aqui eles vão ter um ensino de qualidade, com conforto e segurança”, disse Alexandre.



Segundo a Prefeitura de Búzios, no Bloco Pedagógico são dezesseis (16) salas de aula no total sendo: seis salas de aula de ensino infantil com capacidade para 20 alunos cada; dez salas de aula do ensino fundamental com capacidade para 30 alunos cada; banheiros masculino e feminino infantis; enfermaria; brinquedoteca, pátio Coberto e espaço de integração entre as diversas atividades.

Já no Bloco Administrativo e Serviços (entrada principal da escola terá Área de Espera; Secretaria; Sala de Atendimento aos Pais; Sala da Equipe Diretiva com banheiro privativo; Coordenação; Sala de professores; Vestiário masculino e feminino para professores; Acesso de Serviço; Vestiário para funcionários da cozinha e manutenção; Área de Serviço; Despensa; Refeitório e Cozinha.