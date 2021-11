Búzios ganha Escritório Municipal de Apoio à produção Audiovisual - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/11/2021 16:44

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, anunciou na última sexta-feira (12) a criação do Escritório Municipal de Apoio à Produção Audiovisual (Búzios Film Commission), vinculado à Secretaria de Turismo.

Com a nova Film Commission, a Prefeitura pretende ampliar a competitividade de Búzios como destino privilegiado para filmagens de produções de filmes, séries, novelas e publicidade nacionais e internacionais, potencializando o impacto proveniente da atividade audiovisual.



Segundo o gestor, Alexandre Martins, “a proposta da Búzios Film Commission é que as diversas paisagens de Búzios sirvam de locação para produções de cinema, TV e demais plataformas. Além de movimentar a economia do audiovisual e a economia criativa como um todo, essas atividades vão gerar um impacto positivo em outros setores, como o turismo e o comércio local”.



O secretário de Turismo, Dom de Búzios, também comentou sobre a Búzios Film Commission: “A Búzios Film Commission será o novo catalisador do chamado ‘Turismo Cinematográfico’ gerando visitas turísticas às locações onde foram gravados os filmes, séries e novelas”.

O Decreto nº 1753, foi publicado no dia 11 de novembro, e estabelece a Búzios Film Commission, junto com o Conselho Deliberativo e o Conselho Consultivo, e o cargo de Chefe de Escritório e Adjunto.