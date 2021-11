Aluna do INEFI ganha o primeiro lugar na 'VI Etapa do Ranking Federação Equestre' do Estado do Rio de Janeiro de Escolas 2021 - Prefeitura de Búzios

Aluna do INEFI ganha o primeiro lugar na 'VI Etapa do Ranking Federação Equestre' do Estado do Rio de Janeiro de Escolas 2021Prefeitura de Búzios

Publicado 16/11/2021 14:44

Búzios - No último sábado (13) a estudante Maria Clara Almeida Santos, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, aluna da Escola INEFI, conquistou o primeiro lugar na modalidade esportiva de Hipismo, no Haras Pegasus, em Vargem Grande, no Rio de janeiro. Ela participou da VI Etapa do Ranking Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ) de Escolas 2021.

Segundo informações, a Prefeitura através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia tem dado suporte no transporte, mas ressaltam que o mérito é todo da estudante, que mesmo treinando apenas uma vez na semana conquistou a primeira colocação da competição. É um talento local com grande potencial.

A estudante competiu pelo CTM Mobarak com o cavalo Centauro Gasper, da Escola de Equitação Centauro. Maria Clara começou a prática do esporte em 2019 no CTM Mobarak e vem se destacando em sua categoria.