Transatlântico MSC Precioza, mais um navio, chegou a Búzios nesta quartaPrefeitura de Búzios

Publicado 10/11/2021 20:27

Búzios - Mais um navio de turismo chegou a Búzios, município da Região dos Lagos do Rio nesta quarta-feira (10). O MSC Precioza atracou no balneário por volta das 10h.

Segundo informações, o transatlântico tem 4.378 pessoas a bordo, entre turistas e tripulantes. Este é o segundo navio de turismo da temporada brasileira de cruzeiros 2021/2022 que aporta em Búzios. A Secretaria de Turismo com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública montou um receptivo no Píer do Centro para recepcionar os turistas.

Para liberação da circulação de navios turísticos pela costa brasileira os Transatlânticos têm que seguir os protocolos sanitários definidos pela Anvisa:

- Ocupação máxima de 75% da capacidade da embarcação, distanciamento de 1,5m entre grupos, uso obrigatório de máscaras, além da vacinação completa obrigatória para hóspedes e tripulantes; testagem antes do embarque com exame PCR até três dias antes ou antígeno até um dia antes da viagem; e testagem frequente de, no mínimo, 10% das pessoas embarcadas e tripulantes.

As excursões e visitas em terra estão autorizadas e seguirão os protocolos das companhias.