Representantes do turismo de Búzios têm encontro com secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Representantes do turismo de Búzios têm encontro com secretário de Turismo do Estado do Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 10/11/2021 20:26

Búzios - O secretário de Turismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Dom de Búzios, e o coordenador especial do Gabinete, Alessandro Lacerda, participaram nesta quarta-feira (10) de uma reunião no Rio de Janeiro com o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca.

Segundo informações, a reunião teve como objetivo garantir apoio do estado para realização de futuros projetos e eventos para o município.

De acordo com o secretário da Pasta, Dom de Búzios, a conversa foi bem produtiva: "Búzios é uma das principais cidades turísticas do estado, é necessário estar alinhados com as ações do governo para alavancar o turismo na península".