Despoluição da Lagoa de Geribá teve início nesta semana em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 09/11/2021 14:41

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, estiveram nesta segunda-feira (08) na Lagoa de Geribá acompanhando o início das ações para agilizar as ligações domiciliares de esgoto na rede separativa existente no local.

Para o gestor buziano, este é um dos primeiros passos para a despoluição da Lagoa de Geribá: “são ações como esta que contribuem para a qualidade de vida, tanto dos moradores quanto da saúde da lagoa”.

A Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem em parceria com a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo iniciou no dia 25 de outubro uma ação de fiscalização no entorno da lagoa, com intuito de esclarecer aos moradores que existe uma rede de esgoto na rua, e que é necessário interligá-la para acabar com o despejo irregular de efluentes na lagoa.

O secretário da Pasta, Miguel Pereira, conversou com os moradores no entorno da lagoa e disse que os moradores demonstraram grande interesse em regularizar suas residências.

“Começamos hoje em conjunto à Prolagos, a ligação da rede de esgoto dos moradores e arredores da Lagoa de Geribá. Quero agradecer imensamente aos moradores por estarem todos cooperando com esse grande avanço. Essa ação é de grande importância para a despoluição da Lagoa”, disse Miguel.

Foram notificadas 42 residências de um total estimado de duzentas unidades.