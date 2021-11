Prefeitura de Búzios se reúne com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Produtores de Eventos para orientar sobre a regularização de eventos - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios se reúne com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Produtores de Eventos para orientar sobre a regularização de eventos

Publicado 08/11/2021 07:36

Búzios - Na tarde desta quinta-feira (04), aconteceu no 'Rio Búzios Beach Hotel', no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, uma reunião entre os Produtores de Eventos, Corpo de Bombeiros (CBMERJ), Defesa Civil, Fiscalização de Postura, Saúde, Fazendária e Meio Ambiente e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

A Prefeitura, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros palestraram para que os produtores pudessem se informar sobre as normas para realização dos eventos no município e para que atendam devidamente todas as normas necessárias.

O encontro foi de grande importância, pois além de esclarecer as dúvidas e fornecer orientações, ao final os produtores puderam contar com uma nova ferramenta que irá inovar e promete acelerar e desburocratizar o processo de regularização de eventos na esfera municipal.

A partir da próxima semana além da modalidade presencial a abertura de processo de eventos poderá ser realizada através da internet, com uma aba específica no Site Oficial da Prefeitura. O canal ira permitir a abertura do processo de forma virtual, sem que o produtor necessite sair de casa. Neste novo modelo, após o cumprimento de todas as etapas necessárias dentro dos setores específicos, será possível a emissão do alvará de permissão transitória para realização do evento.

A proposta foi recebida com bastante otimismo e entusiasmo e já deve começar a valer a partir do dia 12 de novembro. Cabe ressaltar que esta é mais uma iniciativa que beneficia os trâmites de organização e controle de todos os eventos realizados na cidade.

A realização dos eventos é de extrema importância para o retorno do aquecimento da economia e do turismo no município após o período da pandemia do Covid19.