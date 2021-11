'Ressalto a nossa luta para que o Paulo Freire continue sob alçada municipal', delcara Alexandre Martins em audiência na Câmara de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2021 15:41 | Atualizado 04/11/2021 15:43

Búzios - Aconteceu nesta quarta-feira (03) na Câmara dos Vereadores de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, uma audiência pública com os Vereadores do balneário e uma comissão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) debatendo a permanência do Colégio Paulo Freire no município e a ampliação de vagas do Ensino Médio pelo Estado.

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins esteve no plenário da Câmara reforçando sua posição e luta para que o Paulo Freire continue sob a tutela municipal: 'Esse encontro ressalta a nossa luta para que o Paulo Freire continue sob alçada municipal.

É do nosso interesse garantir que a juventude buziana tenha acesso à educação de qualidade e que todos estejam em sala de aula livres de violência', afirmou Alexandre Martins, chefe do executivo buziano.