Foragido da justiça por homicídio é preso na entrada de Búzios25 BPM

Publicado 04/11/2021 15:40

Búzios - Um homem procurado pela polícia por homicídio qualificado foi preso na manhã desta quinta-feira (04) na Rua José Bento Ribeiro Dantas, na entrada do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Militar, os Policiais do serviço reservado da P2 do 25ª BPM de Cabo Frio efetuaram a prisão do foragido.



Ainda de acordo com a PM, após um trabalho de inteligência dos policiais os agentes conseguiram prender Putiel Ferreira, que estava foragido da justiça. Ele possui várias anotações criminais como art.147, art. 359, art. 12, art. 16.



Na época, o crime aconteceu na cidade de Araruama no bairro Morro Grande.