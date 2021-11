Búzios participa do IC Week no Rio de Janeiro para promover a cidade como destino de casamentos - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/11/2021 15:40

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Turismo está participando nesta quarta e quinta-feira (03 e 04) com um estande para promover a cidade como Wedding Destination (destino de Casamento) do 17ª IC Week, no Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Segundo informações, o evento tem como objetivo que mais pessoas escolham Búzios para casar.

O IC Week é uma exposição promovida pela Revista Inesquecível Casamento, que se transformou numa grande mostra de decoração e estilo de profissionais do setor matrimonial. O evento reúne ferramentas focadas para aproximar as noivas dos fornecedores e destinos.



O evento está sendo realizado de forma híbrida – presencial e online – com palestras e troca de informações e experiências entre os participantes, com transmissão das palestras online e estandes virtuais.

O evento já passou por São Paulo, Goiânia e agora está sendo realizado no Rio de Janeiro.