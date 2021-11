Búzios retorna ao cenário internacional de transatlânticos - Divulgação

Publicado 06/11/2021 14:49 | Atualizado 06/11/2021 18:11

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro inicia o mês de novembro em franca retomada econômica e financeira e celebra o retorno ao destino internacional dos transatlânticos.

Acaba de chegar no balneário mais charmoso do Brasil o navio 'MSC Preciosa', marcando essa retomada turística de transatlânticos do mundo inteiro com destino a península internacionalmente conhecida.

Búzios, o destino turístico brasileiro mais procurado no mundo, já possui, segundo a Prefeitura da cidade, 26 transatlânticos agendados para chegar, número que pode e deve aumentar nos próximos meses com a chegada do verão e da alta temporada.

'O retorno de Búzios na rota dos transatlânticos internacionais reflete um novo momento da cidade, sob uma gestão eficiente e ousada do prefeito Alexandre Martins, que além de coordenar o time, nos dá condições de trabalhar, criar e avançar', afirma com exclusividade ao Dia o Secretário de Turismo, Dom de Búzios.

Segundo Alexandre Martins, chefe do executivo buziano, depois do sucesso do festival gastronômico 'Degusta Búzios', a chegada do navio e a retomada da cidade ao roteiro dos transatlânticos internacionais demonstra planejamento, gestão e uma administração voltada para a retomada econômica, turística e financeira, após o controle da pandemia e o zelo com a saúde das famílias buzianas: 'Festival gastronômico, volta dos transatlânticos internacionais, natal luz, eventos esportivos, réveillon e eventos no verão marcam uma nova história de Búzios que estamos escrevendo juntos, com muita transparência, responsabilidade com o dinheiro público e cuidando da cidade para todos', conclui o Prefeito de Búzios.