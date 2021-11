Estátua Brigitte Bardot em Búzios - Divulgação

Publicado 09/11/2021 14:41

Búzios - A Secretaria de Esportes e Lazer do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio em parceria com as secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e Secretaria da Mulher e do Idoso promoverá o Pedal Coletivo no balneário.

O evento é aberto para toda a população e os interessados em participar poderão realizar a sua inscrição na sede da secretaria de Esportes e Lazer de segunda a sexta-feira das 08h às 16h30, doando 02 kg de alimentos não perecíveis. O evento acontecerá no domingo (14) e os participantes receberão camisa e a medalha do evento. O trajeto terá início às 07h na Praça de São José e seguirá até a Praça Santos Dumont.

A secretaria de Esportes e Lazer está localizada na Av. José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, nas salas de 01 a 05, próximo à entrada da Vila Caranga: 'A prática do pedal é um grande aliado para manter corpo e mente em equilíbrio, prepare a sua bike e venha fazer parte deste projeto', informam os organizadores.