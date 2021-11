Búzios

Búzios é uma das cidades que tem maior geração de emprego do estado

Segundo dados da Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação (COGED), o município de Búzio foi uma das cidades do Estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos formais no mês de setembro com uma alta de mais de 20%

Publicado há 1 hora