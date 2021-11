Vereador de Búzios põe fim a polêmica cobrança de sacolas plásticas no comércio - Imagem de internet

Vereador de Búzios põe fim a polêmica cobrança de sacolas plásticas no comércioImagem de internet

Publicado 10/11/2021 20:27

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro deu fim a polêmica cobrança de sacolas plásticas biodegradáveis em mercados, farmácias e similares no balneário. O Projeto de Lei 92/2021, de autoria do Vereador Rafael Aguiar, que proíbe a cobrança de sacolas plásticas biodegradáveis foi aprovado na sessão legislativa da Câmara dos Vereadores nesta terça-feira (09).

De acordo com o texto, os comércios são obrigados a fornecer as sacolas para transporte das mercadorias compradas no estabelecimento.

Esse projeto também estabelece as penalidades para o não cumprimento da lei, que vão desde advertência formal; multa de 100 UFIR’s (Unidade Fiscal de Referência) nas reincidências até a suspensão parcial do alvará de funcionamento da atividade.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 84/2021 que reserva 10% das vagas em eventos esportivos realizados em Búzios – promovidos ou com o apoio da prefeitura - a atletas que moram na cidade.

O atleta deverá comprovar que é domiciliado no município há pelo menos dois anos. E a regra não valerá para eventos que tenham como pré-requisito a classificação esportiva passada.

Ambas propostas são de autoria do vereador Rafael Aguiar, que é o presidente da Casa legislativa. Elas foram aprovadas por unanimidade e seguem para sanção do prefeito.