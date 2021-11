Loja é interditada em Cem Braças pela Defesa Civil de Búzios - Defesa Civil de Búzios

Publicado 10/11/2021 20:26

Búzios - Uma loja com risco iminente de cair sobre pedestres foi interditada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A Defesa Civil de Búzios interditou nesta terça-feira (09) uma loja que está situada na rua Progresso, no bairro de Cem Braças, devido à má conservação da marquise.

De acordo com informações, todo o espaço ao redor da loja foi bloqueado, pois está com risco potencial de cair, podendo causar um acidente grave aos pedestres.A Defesa Civil no ato da interdição notificou o proprietário para providenciar obras urgentes no local.