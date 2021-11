'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubro - Imagem de internet

'Degusta Búzios', o maior festival gastronômico do balneário e da Região acontecerá em outubroImagem de internet

Publicado 12/11/2021 16:34

Búzios - Nesta sexta-feira (12) a cidade de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro completa 26 anos de emancipação político-administrativa e esse lindo balneário, o mais charmoso do Brasil, tem muito o que comemorar.

Destacamos aqui em O Dia a franca e crescente retomada econômica com a volta do turismo e dos eventos que marcaram os últimos meses, demonstrando pulso forte e êxito na administração municipal, se destacando entre os municípios da Região dos Lagos, que possuem realidade hoje, bem diferentes de Búzios.

Segundo a Prefeitura, nesta semana mais de 60% da população completou o ciclo vacinal com a segunda dose, além de 100% do público-alvo vacinado com a primeira dose.

'Todos os 19 leitos destinados ao tratamento de Covid-19 estão desocupados há pelo menos um mês. A cidade tem um dos menores índices de óbitos do estado, isso possibilitou o município a flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos, proporcionando maior comodidade para os moradores e turistas frequentarem as praias e restaurantes', comemora a Saúde de Búzios, com ações que contribuíram com o aquecimento da economia gerando mais empregos.

Segundo dados da Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação (COGED), Búzios foi uma das cidades do Estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos formais no mês de setembro. Uma alta de mais de 20%, no crescimento da economia local.

Neste ano de 2021, o governo investiu na infraestrutura da cidade realizando obras nos quatro cantos da cidade. Já foram entregues a população as UBS de Geribá e Arpoador, além da ampliação do Hospital Rodolpho Perissé (lavanderia e almoxarifado). Em andamento o Centro de Fisioterapia, a maternidade e o início da UBS no bairro Vila Verde.

A Avenida José Bento Ribeiro Dantas recebeu recapeamento e nivelamento adequado para melhorar o trânsito na principal via de acesso ao centro. Nos bairros José Gonçalves, Vila Verde e Arpoador, várias ruas receberam drenagem e pavimentação, beneficiando centenas de moradores. A previsão para os próximos meses é que mais ruas sejam asfaltadas nos bairros de São José, Rasa, José Gonçalves, Capão, Baia Formosa (Rua da Fazendinha, Horto) , Alto da Boa Vista e também urbanização do acesso à praia Rasa.

Várias praças e trevos da cidade receberam jardinagem e paisagismo novo, inclusive a Praça Santos Dumont no centro foi toda remodelada trazendo conforto e comodidade para os cidadãos.

Ações como: despoluição da Lagoa de Geribá, desassoreamento dos lagos e rios, mutirão de limpeza das praias, Audiência Pública para criação de Unidades de Conservação, além do pedido de aprovação para Bandeira Azul na Praia do Forno visam um avanço na área ambiental, demonstrando que a administração municipal preserva o Meio Ambiente.

A cidade recebeu o “Prêmio Band Cidades Excelentes” nos quesitos: Desenvolvimento Socioeconômico (entre 30 mil a 100 mil habitantes) e Município Excelente do Estado do Rio de Janeiro (entre 30 mil a 100 mil habitantes).

Búzios se prepara para ser um dos destinos mais promissores de 2022 no cenário nacional e internacional. São 26 anos de emancipação, porém, a cidade preserva suas reminiscências culturais daquela vila de pescadores que ficou famosa mundialmente pela atriz Brigitte Bardot.

'A nossa cidade é linda, rica em cultura, histórias e encanta a todos com suas belezas naturais.

Não é à toa que está em 3° lugar no ranking de destinos mais procurados do mundo. Vou continuar trabalhando por ela, para que seja a n° 1!

Em nossos corações, ela já é', declara Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.