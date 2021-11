Búzios avança no entretenimento para o turista LGBT com festas exclusivas - Divulgação

Publicado 17/11/2021 16:44

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro foi uma das últimas cidades da Região a ter uma Parada do Orgulho LGBT, mas hoje é uma das primeiras a avançar no alcance deste nicho turístico: LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).

O turismo LGBT+ é o turismo específico da para este público, que busca destinos com índice baixo de homofobia, que tem como a segurança o principal motivo para escolher o local da viagem. Cidades onde há políticos públicas para combater a violência e a discriminação e com atrativos para que sejam inclusos.

No último feriado da Proclamação da República, Búzios recebeu o evento “Weekend” da agência de turismo Brighton Experience e trouxe turistas LGBT de São Paulo com uma programação de festas em alto mar, em hotéis e boates. O entretenimento também é um grande atrativo para este público.

E a Prefeitura de Búzios também vem trabalhando neste segmento. A Secretaria de Turismo participou em setembro deste ano do Fórum de Turismo LGBT do Brasil em São Paulo, organizado pela revista Via G. Um evento de grande importância na divulgação de destinos sem preconceito e discriminação.

Fernando Bertozzi é o organizador do Pride Búzios, evento que compõe a Parada do Orgulho LGBT e tem realizado diversas ações para atrair este público à cidade.

“É o fruto de todo trabalho que realizei há quase 10 anos atrás. O quintal está capinado, agora é fácil realizar esse eventos na cidade. Difícil mesmo era quando o mato do preconceito estava grande.” frisou Fernando Bertozzi, organizador do Pride Búzios.

Segundo ele, as dificuldades no início eram grandes. Mas graças ao empenho e determinação dele e do seu grupo, a cidade atrai esse público com menos homofobia. Agora, é necessário continuar planejando para que o preconceito seja coisa do passado e que não só Búzios, mas todo Brasil possa ser um país inclusivo.