Búzios

Caravela-Portuguesa, animal marinho perigoso para os banhistas, foi encontrada na praia de Geribá em Búzios

As caravelas-do-mar (Physalia physalis) são coloridas e perigosas, vivem em colônias flutuantes, pertencem ao filo Cnidaria e podem ser confundidas com outra integrante do grupo: as águas-vivas

Publicado há 1 hora