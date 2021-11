Jorge e Mateus, uma das duplas mais famosas do Brasil, fará show em Búzios pela primeira vez - Imagem de internet

Publicado 12/11/2021 16:17

Búzios - O município de Búzios, famoso balneário e um dos destinos turísticos mais procurados do mundo terá um final de semana com grandes eventos, que prometem agitar a cidade neste fim de semana e feriado.

No sábado, dia 13 de novembro, um dia após comemorar o aniversário de 26 anos de emancipação, a dupla sertaneja Jorge e Mateus realizará o seu primeiro show na cidade, no 'Geribá Tennis Park" com abertura dos portões prevista para as 17 horas, segundo os organizadores.

No domingo, no mesmo local, um Festival de Rap invade o balneário com a presença de nomes que são referência no segmento musical, como, Papatinho, Lennon, Luccas Carlos, MC Cabelinho e Zullu.

'Cheguem cedo, pois o Show do Jorge e Mateus, uma das duplas mais queridas da música sertaneja brasileira e o Festival de Rap, prometem recorde de público, muita agitação, gente bonita e ressaltando que somos o único município da Região dos Lagos com eventos neste final de semana e feriado, eventos de grande porte como esses', afirmam os organizadores.