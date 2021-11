Pedal Coletivo em comemoração ao aniversário de Búzios atrai ciclistas de várias localidades - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/11/2021 14:43

Búzios - Mais de 50 ciclistas vindo de várias localidades participaram do Pedal Coletivo organizado pelas secretarias de Lazer e do Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico e da Mulher e do Idoso neste domingo (14) em comemoração ao aniversário de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



O pedal saiu da Praça de São José, passou pela estrada de Tucuns, voltou pela Cem Braças e saiu na subestação de Geribá em direção ao Centro. No Centro, passou pela Via alternativa, adentrando por uma trilha ao redor da Lagoa da Ferradura, retornando para a Orla Bardot e finalizando na Praça Santos Dumont. Foram mais 11km percorridos entre asfalto, paralelepípedos, trilha e orla, com paradas para hidratação.

Segundo o secretário da Pasta, Gugu Braga, “o pedal teve participação da população em geral. Foi um pedal muito bonito que passou por toda a cidade, desde São José até o Centro. Ano que vem vamos fazer melhor”.



O morador de Cabo Frio, Walter Ebers, disse que quando sua esposa mostrou a divulgação do evento ele topou imediatamente. Acordou cedo e 6h da manhã os dois já estavam a caminho de Búzios:



“Chegou o dia, perfeito, por sinal. E lá fomos para São José nos juntar com os demais participantes. Camisa especial para a pedalada vestida, partimos para a aventura. Foi ótima, com uma escolha de percurso, teve até trilha à beira da lagoa. Sem marchas nas nossas bikes foi bem puxado o caminho quando havia subidas, porém o pessoal da organização estava atento. Gostei muito, fomos bem assistidos, parabéns pelos organizadores”, comentou Walter.

No final, três participantes, entre eles Walter, foram escolhidos pelo grupo para receber as primeiras medalhas de participação pelas mãos do vereador Niltinho da Beloca. Todos os participantes receberam medalhas.