Caravela Portuguesa, animal marinho perigoso para os banhistas, foi encontrada na praia de Geribá em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 16/11/2021 14:44

Búzios - Uma caravela portuguesa, animal marinho perigoso aos banhistas, foi encontrado na praia de Geribá em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio neste fim de semana.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios informa que foi encontrado neste fim de semana uma caravela-portuguesa (animal marinho) na Praia de Geribá. As caravelas-do-mar (Physalia physalis) são coloridas e perigosas, vivem em colônias flutuantes, pertencem ao filo Cnidaria e podem ser confundidas com outra integrante do grupo: as águas-vivas.

'Caso qualquer banhista aviste um animal como este, não chegue perto, mantenha distância', iformam.

Segundo a Secretaria do Ambiente, a caravela-portuguesa pode ser letal, pois tem os tentáculos muito grande provocando queimaduras, em casos mais grave, pode causar choque anafilático, além de soltar uma toxina paralisante, que continua ativa mesmo fora d’água.