Terceira edição do Projeto Búzios Presente no Mês do Ambiente encerra atividades com exposição na Praça santos Dumont e travessia da Serra das Emerências x Ponta do Peró - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/07/2024 13:33

Búzios - A Secretaria do Ambiente e Urbanismo realizou vários eventos de educação ambiental, no Mês do Ambiente. O Projeto Búzios Presente no Mês do Ambiente, elaborado pelo Núcleo Municipal de Educação Ambiental, fechou a programação com uma exposição na sexta-feira (28), na Praça Santos Dumont, do trabalho de entidades civis que prestam serviços ambientais no município e com uma travessia da Serra das Emerências x Ponta do Peró, no sábado (29).

Na exposição realizada na sexta-feira, na Praça Santos Dumont, as entidades civis SOS Vida Silvestre, Iurukuá (tartarugas), Insetivicta (insetos), AguaBúzios (animais marinhos) e o laboratório da Prolagos, apresentaram na prática como é feito todo o trabalho para preservação de algumas espécies e conservação do ambiente.

No local foram expostas várias espécies de animais que foram atropelados, retirados das estradas e socorridos. Também teve Painel Sinfonia, que são imagens de pássaros através do QR Code pode-se ouvir o canto do pássaro. Trabalhos com insetos, apresentação de fosseis do Projeto AguaBúzios, do projeto de tartarugas marinhas e todo o processo realizado pela Prolagos dos testes de qualidade de água.

A exposição contou com a presença de mais de 400 alunos do entorno, que envolveu as Escolas Emídio, Darcy Ribeiro, Colégio Paulo Freire e Colégio Estadual João de Oliveira Botas. Grupo de pessoas com deficiência, enviados pela Secretaria da Pessoa Com Deficiência, além de moradores e turistas.

No sábado (29), dezenas de pessoas de várias idades e localidades diferentes participaram da Travessia Serra das Emerências x Ponta do Peró.