Prefeito Alexandre Martins tem semana produtiva em Búzios - Divulgação

Publicado 30/07/2024 15:07

Búzios - O Prefeito de Búzios Alexandre Martins marcou a sua convenção partidária para a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto no Geribá Tennis Park e caminhará, além do Republicanos, seu partido, com o PDT, PSDB, Solidariedade e o PRTB.

O evento de segunda selará a união partidária acima e oficializará o nome de Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, como candidato a reeleição.

Acerca do recente apoio de Leandro do Bope como Vice na chapa de Rafael Aguiar, Alexandre Martins disparou:

‘ Dos 10 candidatos a Vereador do MDB, 8 não subirão no palanque deles porque já estavam e estão comigo’, afirmou.

‘ Eu nunca deixei de cumprir a minha palavra, nem com eles e nem com ninguém. O MDB através do Picciani, que foi a minha casa e selou o apoio deles a minha candidatura, que nesse caso não cumpriu com a palavra’, declarou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato a reeleição.